„Irgendwann für die Profis“: Rijkhoff will angreifen

Julian Rijkhoff hat bei Borussia Dortmund Großes vor. Wie das niederländische Sturmtalent gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ erklärt, will er langfristig der Bundesliga-Mannschaft der Schwarz Gelben angehören: „Ich bin stolz, dass ich einen langfristigen Vertrag beim BVB unterschreiben konnte. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und werde weiter für meinen Traum arbeiten, irgendwann für Borussia Dortmunds Profis spielen zu dürfen.“

Seine Verlängerung in der vergangenen Woche sei „ein weiterer Schritt zur ersten Mannschaft“ gewesen, so der erst 18-Jährige. An sich selbst, so Rijkhoff, müsse er aber noch viel arbeiten: „Einer meiner Schwerpunkte liegt darauf, mich körperlich noch zu verbessern.“ Die Voraussetzungen für einen Durchbruch im Profibereich bringt er allemal mit: In 54 Einsätzen für die U19 des BVB hat Rijkhoff 42 Tore erzielt.

