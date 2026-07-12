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Bundesliga

Werder: Fritz zum Stand bei Stage

von Tristan Bernert - Quelle: kicker
1 min.
Jens Stage schaut konzentriert @Maxppp

Clemens Fritz glaubt, dass die Moral von Jens Stage trotz dessen geplatzten Wechsels zur TSG Hoffenheim nach wie vor hoch ist. „Ich habe ihn nicht zerknirscht erlebt, sondern gut drauf - so, wie ich ihn kenne“, zitiert der ‚kicker‘ den Sportchef des SV Werder Bremen.

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Stage zeigte sich nach dem Saisonende offen für einen Abschied vom SVW, ein Transfer nach Hoffenheim stand im Raum. Spätestens seit dem Wechsel von Nathan De Cat (17) zur TSG ist der Deal um den 29-jährigen Dänen aber vom Tisch. Bis zum Ende des Transferfensters könnte aber natürlich ein anderer Klub noch zuschlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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