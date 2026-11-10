Bayern-Assistent Danks sorgt für Klarheit

Aaron Danks, der in der Abwesenheit von Vincent Kompany vorübergehend das Amt des Cheftrainers beim FC Bayern München übernimmt, schwört dem Rekordmeister die Treue. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram verkündet der 43-Jährige, dass er seine Zukunft in München sieht: „Ich bin stolz auf den Zusammenhalt, den Charakter und das Engagement, das alle in diesem unglaublichen Verein gezeigt haben. Wir gehen gemeinsam weiter vorwärts und freuen uns darauf, Vince wieder dort zu haben, wo er hingehört. Mia San Mia.“

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Am gestrigen Montag wurden Gerüchte über einen bevorstehenden Abwerbeversuch von Manchester United laut. Der englische Traditionsverein steckt aktuell in einer Krise, dem Vernehmen nach kursierten Gedankenspiele, Danks als neuen Co-Trainer an der Seite von Michael Carrick zu installieren. Beide arbeiteten bereits zwischen 2022 und 2024 beim FC Middlesbrough zusammen. Mittlerweile kündigt sich aber eine Carrick-Entlassung an.