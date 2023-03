Glasner-Verlängerung: Eintracht legt Angebot auf den Tisch

Eintracht Frankfurt hat Oliver Glasner ein Angebot zur Vertragsverlängerung über 2024 hinaus vorgelegt. Das berichtet die ‚FAZ‘ unter Verweis auf eigene Informationen.

Der bisherige Erfolg des Trainers – so gewann er mit der SGE in der vergangenen Saison die Europa League und führte sie in der laufenden Saison ins Champions League-Achtelfinale – soll sich in der Offerte finanziell auszahlen. Sprich: Glasner winkt mehr Gehalt.

Probleme mit Schmadtke und Krösche

Der 48-Jährige coacht die Eintracht seit 2021, damals kam der Österreicher vom VfL Wolfsburg. Dort hatte Glasner Probleme mit seinem Chef Jörg Schmadtke. Und auch in Frankfurt gilt sein Verhältnis zu Sportvorstand Markus Krösche maximal als professionell. Doch der Erfolg gibt Glasner Recht.

Das weiß auch Krösche, der den Coach deshalb halten will. Zuletzt verlor die SGE mit Niko Kovac (FC Bayern) und Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach) zwei Trainer gegen ihren Willen. Andere Klubs hatten nun auch schon längst Interesse an Glasner bekundet.