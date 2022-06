Di María-Entscheidung diese Woche

Die unmittelbare Zukunft von Ángel Di María dürfte bald geklärt sein. Wie Fabrizio Romano meldet, will der Argentinier in dieser Woche über das Vertragsangebot von Juventus Turin entscheiden. Am vergangenen Wochenende kam er aus dem Urlaub zurück und geht nun in die Sondierung der eingereichten Offerte.

Vieles spricht dafür, dass Di María auf den Vorschlag der Alten Dame eingeht, immerhin kann der bereits 34-jährige Flügelstürmer in Turin eine weitere Saison auf europäischen Topniveau spielen. Sein Vertrag bei Paris St. Germain läuft Ende des Monats aus.