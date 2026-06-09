Bayern-Transfer: Bisseck öffnet die Tür

Bereits im Frühjahr machten Gerüchte um Innenverteidiger Yann Bisseck im Umkreis des FC Bayern München die Runde. Der 25-Jährige, der bei Inter Mailand eine starke Saison spielte und sich zudem berechtigte Hoffnungen auf eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft machen kann, passt perfekt ins Profil des Rekordmeisters und soll dem Vernehmen nach auf Max Eberls Liste stehen.

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Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, könnte sich für die Münchner in diesem Sommer die perfekte Gelegenheit bieten, sich den zweikampfstarken Hünen zu sichern. Dieser sei nämlich „besonders von der Idee angetan, zum ersten Mal als Stammspieler in der Bundesliga zu spielen, noch dazu in einer Mannschaft, die auch die Champions League anstrebt“.

Bisseck von Bayern-Gerüchten geschmeichelt

Der gebürtige Domstädter hat seine komplette Jugend beim 1. FC Köln verbracht, konnte sich dort jedoch nie durchsetzen und wählte nach einigen Leihgeschäften einen interessanten Weg über Aarhus GF zu den Nerazzurri, wo er mittlerweile eine feste Säule und ein Garant für Topleistungen in der Defensive ist. Bis 2029 steht er bei den Italienern unter Vertrag.

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Vor wenigen Wochen zeigte sich der Rechtsfuß bereits von den Gerüchten um einen FCB-Wechsel geschmeichelt, wollte jedoch nach der langen Saison mit Inter „jetzt einfach abschalten. Dann werden wir weitersehen“. Der neue italienische Meister würde seine Abwehrkante nur ungern ziehen lassen, muss aber laut ‚Gazzetta‘ Einnahmen generieren, um selber auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. 40 Millionen ruft Inter für Bisseck auf.