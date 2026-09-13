Drei Kandidaten: Gerüchte um Polanski-Nachfolge

Sportdirektor Rouven Schröder ließ die Zukunft von Trainer Eugen Polanski am Samstagabend offen, stellte zudem die Frage in den Raum, „ob wir so weitermachen wollen in der Form.“

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Nach dem 0:5 gegen den SC Freiburg steht Borussia Mönchengladbach mit null Punkten aus drei Spielen am Tabellenende. Hinter den Kulissen dürften zumindest schon Gedankenspiele ablaufen, wie man auf eine Polanski-Entlassung reagieren würde.

Update (10:16 Uhr): Polanski ist laut der ‚Rheinischen Post‘ zurückgetreten.

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Sollte Gladbach Polanski entlassen? Ja, ein neuer Impuls ist nötig Nein, er schafft die Wende Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die ‚Rheinische Post‘ berichtet, dass Co-Trainer Jan-Moritz Lichte, seit Sommer im Amt, interimsweise gegen seinen Ex-Klub Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) übernehmen könnte.

Als längerfristige Lösung, heißt es weiter, werden „im Borussia-Umfeld“ unter anderem die vereinslosen Ole Werner (zuletzt RB Leipzig), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) und Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) diskutiert.