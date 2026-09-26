Gegen pfiffige Griechen: Klopp baut DFB-Elf um

Nach dem respektablen 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande wartet am Sonntagabend (20:45 Uhr) die Nationalmannschaft von Griechenland auf Deutschland. Jürgen Klopp wird aller Voraussicht nach Veränderungen an der Startaufstellung vornehmen.

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Die verletzungsbedingten Ausfälle von Jamal Musiala und Kai Havertz wurden durch die frühzeitige Anreise von Florian Wirtz und Jonathan Burkardt kompensiert. Dementsprechend stehen dem Bundestrainer erneut 24 Spieler zur Auswahl, von denen es 23 in den Spieltagskader schaffen.

Torwartwechsel bestätigt

Der ‚kicker‘ spekulierte bereits am Samstagvormittag, dass Nico Schlotterbeck möglicherweise eine Pause erhält und durch Yann Bisseck ersetzt wird. Schlotterbeck kam vor der Länderspielpause bei Borussia Dortmund aufgrund einer beider Weltmeisterschaft im Sommer erlittenen Verletzung nur zu zwei Einsätzen in der Bundesliga und könnte deshalb etwas geschont werden.

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Auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte Klopp außerdem, dass Alexander Nübel zwischen den Pfosten stehen wird. Marc-André ter Stegen wird eine Pause erhalten. Der Torwartwechsel habe aber nichts mit ter Stegens Performance im Spiel am Donnerstag zu tun: „Es stimmt, er hat ein paar Fehlpässe gespielt, aber ich bin 0,0 Prozent kritisch ihm gegenüber. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung. Die Änderung im Tor morgen hat nichts mit Marcs Leistung zu tun.“

Rotation möglich

Für den abgereisten Jamal Musiala spielt voraussichtlich wieder Nadiem Amiri auf der Position im offensiven Mittelfeld. Younes Ebnoutalib kam beim Remis gegen die Niederlande für Havertz ins Spiel. Die Chancen stehen gut für den Stürmer von Eintracht Frankfurt, gegen die Greichen zu starten.

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Auf den Außenverteidigerpositionen gibt es ebenfalls Möglichkeiten für Wechsel. Rechts könnte Josha Vagnoman für Philipp Treu, der gegen die Elftal herausragend spielte, auflaufen. Nathaniel Brown und Hennes Behrens duellieren sich hinten links.

Mit Bambasé Conté rückt außerdem ein Spieler in den Kader, der gegen Oranje nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Da Klopp von 24 Spielern nur 23 nominieren durfte, war kein Platz mehr für den Hoffenheimer. Allerdings versprach der Bundestrainer, dass Conté gegen die Griechen seine Chance erhält. Wer dafür aus dem Kader gestrichen wird, ist noch offen.

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So könnte das DFB-Team starten