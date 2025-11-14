Bayern-Transfers: Sechs Kandidaten für zwei Positionen

Schon seit einer Weile ist klar, dass sich der FC Bayern für die kommende Saison nach einem neuen Innverteidiger und einem Sturm-Backup für Harry Kane (32) umschaut. Zwei weitere Profile haben sich nun im Laufe dieser Woche herauskristallisiert.

Außenverteidiger

Sacha Boey (25) darf die Münchner sofort verlassen. Für die Zukunft hat der Rekordmeister offenkundig Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam ins Auge gefasst. Erst gestern berichtete ‚Sky‘, dass die Münchner ihre Bemühungen um den niederländischen U21-Nationalspieler intensivieren. 25 bis 35 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum. Problem: Auch finanzstarke Klubs aus England sind im Rennen um Read.

Daher ist es kaum verwunderlich, dass sich die Münchner auch mit Alternativen beschäftigen. Luka Hodak (19) von Hajduk Split wurde zumindest schon beobachtet. Und dann ist da ja noch das Gerücht um Alejandro Grimaldo (30) von Bayer Leverkusen. Der Freistoßspezialist ist zwar auf der linken Abwehrseite beheimatet, könnte es aber Josip Stanisic (25) ermöglichen, häufiger auf der angestammten rechten Bahn zu spielen. Leverkusen ist jedoch nicht besonders erpicht darauf, Grimaldo nach München zu verkaufen.

Mittelfeldspieler

Der Vertrag von Großverdiener Leon Goretzka (30) läuft aus, für eine Verlängerung spricht nicht allzu viel. Für den Kaderplatz des deutschen Nationalspielers haben die Bayern einige junge Talente ins Auge gefasst. Schon länger wird der europaweit umworbene Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC mit den Bayern in Verbindung gebracht. Zwei neuere Spuren führen derweil ins Ausland.

Zum einen hat der FCB laut der ‚Daily Mail‘ Kees Smit (19) ins Visier genommen. Der Taktgeber von AZ Alkmaar wurde – übrigens Seite an Seite mit Read – im Sommer U19 Europameister mit den Niederlanden und zum Spieler des Turniers gewählt. Mindestens 23 Millionen Euro Ablöse stehen angesichts des bis 2028 gültigen Vertrags in Alkmaar im Raum.

Zum anderen enthüllte ‚Sky‘ gestern das Bayern-Interesse an Nathan De Cat (17) vom RSC Anderlecht, der vom TV-Sender explizit als möglicher Goretzka-Erbe genannt wird. Sowohl an Smit als auch an De Cat soll derweil auch Borussia Dortmund dran sein. Mit weiterer Konkurrenz ist fest zu rechnen.