Torwart-Entscheidung: Toppmöller legt sich fest

Kauã Santos (22) kehrt ins Tor von Eintracht Frankfurt zurück. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat sich Cheftrainer Dino Toppmöller für einen erneuten Torwartwechsel entschieden. Der Brasilianer wird also beim morgigen Jahresauftakt gegen Borussia Dortmund (20:30 Uhr) zwischen den Pfosten stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Richtige Wahl? Ja, Santos gehört die Zukunft Nein, der Wechsel kommt zu früh Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bereits Anfang der Saison hatte sich Toppmöller auf Santos als Nummer eins festgelegt. Nach seiner Kreuzbandverletzung zeigte der noch junge Schlussmann allerdings einige durchwachsene Auftritte, sodass Sommerzugang Michael Zetterer (30) zwischenzeitlich in die Startelf rotierte. Nun will man Santos offenbar erneut eine Chance geben.