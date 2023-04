FC Bayern: Brazzo relativiert Cancelo-Ärger

Hasan Salihamidzic macht sich keine Sorgen über das Verhalten von João Cancelo nach dem gestrigen 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund. „Das sind die Emotionen nach dem Spiel. Das ist kein Problem. Es ist normal, dass ein Spieler enttäuscht ist, wenn er nicht spielt. Cancelo ist ein Topspieler und er wird seine Spielzeit bekommen“, zitiert die ‚Bild‘ den Sportvorstand des FC Bayern.

Was war passiert? Während der Rest der Mannschaft nach dem wichtigen Erfolg über den BVB mit der Fankurve feierte, verabschiedete sich Cancelo vorzeitig und verärgert in die Kabine. Der 28-Jährige saß beim Bundesliga-Topspiel für 79 Minuten auf der Bank. Schon in der Vergangenheit hatte der Winterneuzugang seine Unzufriedenheit über mangelnde Einsatzzeiten offensiv zur Schau gestellt.

