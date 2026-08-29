Bayer: Vier Bundesliga-Optionen für Belocian

Bis zum Deadline Day am kommenden Dienstag stehen bei Bayer Leverkusen vor allem Abgänge im Hausaufgabenheft. Bei Axel Tape (19/UD Levante) und Arthur (23/Hamburger SV) zeichnet sich zeitnah eine Entscheidung ab. Bei Jeanuël Belocian gibt es hingegen noch Klärungsbedarf.

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Der Bundesliga könnte der Verteidiger aber erhalten bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich gleich vier hiesige Erstligisten mit dem 21-Jährigen, dem Bayer gerne per Leihe zu mehr Spielzeit verhelfen will.

Augsburg neu im Rennen

Mit dem SV Werder Bremen ist einer der Interessenten bekannt, neu ins Spiel bringt die Boulevardzeitung den FC Augsburg. Mit im Rennen ist aber auch der französische Champions League-Teilnehmer RC Lens.

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Belocian läuft seit 2024 unterm Bayer-Kreuz auf, verlebte allerdings bereits die Rückrunde der vergangenen Saison beim VfL Wolfsburg. Insgesamt sammelte der in der Karibik geborene Franzose bislang eher überschaubare 20 Pflichtspieleinsätze für die Werkself.