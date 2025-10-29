Wolfsburg: Verletzungsschreck im Training

Joakim Maehle (28) hat sich im Training des VfL Wolfsburg eine Schulterverletzung zugezogen. Wie der Klub mitteilt, musste der dänische Nationalspieler zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Ergebnisse, die Aufschluss über die Schwere der Blessur geben sollen, werden am morgigen Tag erwartet.

Maehle war im Sommer 2023 für 12,5 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Wölfen gewechselt. Seitdem absolvierte der Außenverteidiger 73 Pflichtspiele für Wolfsburg und sammelte dabei 14 Scorerpunkte.