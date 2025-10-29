Menü Suche
Wolfsburg: Verletzungsschreck im Training

von Leon Morsbach
Joakim Maehle ist ratlos @Maxppp

Joakim Maehle (28) hat sich im Training des VfL Wolfsburg eine Schulterverletzung zugezogen. Wie der Klub mitteilt, musste der dänische Nationalspieler zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Ergebnisse, die Aufschluss über die Schwere der Blessur geben sollen, werden am morgigen Tag erwartet.

VfL Wolfsburg
Joakim Maehle hat sich im heutigen Training an der Schulter verletzt und musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Untersuchungen, die Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben sollen, folgen morgen. Gute Besserung, Joakim! 🙏

#VfLWolfsburg
Maehle war im Sommer 2023 für 12,5 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Wölfen gewechselt. Seitdem absolvierte der Außenverteidiger 73 Pflichtspiele für Wolfsburg und sammelte dabei 14 Scorerpunkte.

