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SV Werder: Weiser geht wichtigen Schritt

von Tom Steinmetzler - Quelle: werder.de | kicker
Mitchell Weiser im Trainingslager @Maxppp

Die Leidenszeit von Mitchell Weiser (32) hat ein Ende. Wie der SV Werder Bremen mitteilt, nimmt der Rechtsverteidiger wieder am Mannschaftstraining teil und absolviert die gesamte Einheit mit dem Team.

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Ein Einsatz von Weiser im kommenden Ligaspiel gegen den 1. FC Köln kommt laut dem ‚kicker‘ aber noch zu früh. Auf der Rechtsverteidiger-Position duellieren sich momentan der im Zentrum beheimatete Youngster Mick Schmetgens (18) und Bayer-Leihgabe Arthur (23) um den Stammplatz. Möglich, dass Weiser in Zukunft auf einer offensiveren Position zum Einsatz kommt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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