BVB-Star kündigt „Großes“ an

Jobe Bellingham will in seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund noch eine Schippe drauflegen. Die ‚Bild‘ zitiert den 20-jährigen Mittelfeldspieler: „Ich habe viele Spiele in meiner Karriere gemacht, ich bin kein junges Kind mehr.“ Im Sommer habe er sich privat nochmal extra fit gemacht.

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Im BVB-Team sieht sich Bellingham im Mittelfeld an der Seite von DFB-Nationalspieler Felix Nmecha (25). Der Engländer kündigt an: „Ich will nicht zu viel sagen. Aber in der kommenden Saison darf man Großes von Felix und mir erwarten. Ich fühle mich immer wohler im Verein, unser Zusammenspiel funktioniert immer besser.“ Ob dann noch ein Transfer nötig ist? Eigentlich sucht der im Zentrum dünn besetzte BVB noch nach einem klaren Abräumer vor der Abwehr.