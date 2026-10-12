Bayer Leverkusen glaubt im Fall von Eliesse Ben Seghir (21) noch an die Kehrtwende. „Er wird nicht lange ausfallen, das ist jetzt keine schwere Verletzung, aber trotzdem ist es natürlich ärgerlich, weil sich das bei ihm fortgesetzt hat. Wir hoffen, dass es die letzte Verletzung ist“, gab Sportchef Simon Rolfes am Rande des 4:3-Siegs gegen Mainz 05 über den Offensivspieler zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ben Seghir, 2025 für 32 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen, erweist sich für den Werksklub bislang als Fehlinvestition. In 16 Spielen konnte der Marokkaner (20 Länderspiele) keine einzige Torbeteiligung sammeln. „Eli möchte spielen und der Mannschaft helfen. Er muss aber lernen, besser mit seinem Körper umzugehen und ihn zu managen“, forderte Cheftrainer Carles Martínez.