Nagelsmann nominiert El Mala

Said El Mala steht offenbar vor seiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann will das Ausnahmetalent des 1. FC Köln belohnen, berichtet der ‚kicker‘. In der WM-Qualifikations stehen die Spiele in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) an. El Mala hat in neun Bundesliga-Spielen vier Tore und zwei Assists gesammelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Mittwoch musste der 19-Jährige das Training abbrechen, zog sich dabei eine kleine Außenbandverletzung zu. Laut ‚Bild‘ nahm der Flügelstürmer heute aber schon wieder regulär am Training teil, wird demnach wohl auch im Derby gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) zur Verfügung stehen.