Chelsea: Mendy-Transfer vor dem Abschluss

Der FC Chelsea steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Torhüter Edouard Mendy. Laut dem italienischen ‚Sky Italia‘-Journalisten Fabrizio Romano haben die Blues in den vergangenen Stunden ein neues Angebot für den 28-Jährigen in Diensten von Stade Rennes abgegeben. Die Verantwortlichen an der Stamford Bridge seien zuversichtlich, den Transfer in den nächsten Stunden finalisieren zu können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Passend dazu berichten französische Medien übereinstimmend, dass Mendy nicht am heutigen Training von Rennes teilgenommen hat. Stattdessen habe er die Geschäftsstelle vormittags mit seinem Berater verlassen.