Schalke: Gerüchte um Legia-Stürmer Emreli

Der FC Schalke 04 wird mit einer Verpflichtung von Mahir Emreli (24) in Verbindung gebracht. Wie ‚Sportal.az‘ aus dessen Heimat Aserbaidschan berichtet, haben die Königsblauen ein Angebot für den Stürmer in Diensten von Legia Warschau (33 Saisonspiele, elf Tore) eingereicht. Angeblich treten sie damit in Konkurrenz zum Premier League-Klub Leicester City.

Dem Bezahlsender ‚Sky‘ und ‚Funke‘-Reporter Andreas Ernst zufolge kommt ein Emreli-Transfer nach Gelsenkirchen allerdings nicht infrage. Der trickreiche Offensivmann sei kein Thema bei den Knappen – ob er es jemals war, bleibt unklar. Dieses kurze Kapitel kann damit wohl geschlossen werden.