Schon bald soll sich entscheiden, für welchen Klub Robin Koch in der kommenden Saison aufläuft. Die ‚Bild‘ rechnet mit einer Entscheidung in der laufenden Woche. Durch den Abstieg von Leeds United in die Championship kann der Innenverteidiger die Whites ablösefrei verlassen.

Insbesondere Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen buhlen intensiv um die Dienste des 26-Jährigen. Auch Manchester sowie Newcastle United wurden mit Koch in Verbindung gebracht. Aussichtsreichster Kandidat auf eine Verpflichtung ist der Boulevardzeitung zufolge allerdings die SGE.

