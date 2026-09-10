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Bundesliga

VfB: Alles klar beim „neuen Gómez“

Lange ist es her, dass sich ein Eigengewächs in der Profimannschaft des VfB Stuttgart durchsetzte. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf dem neuen Mario Gómez.

von Lukas Hörster - Quelle: Stuttgarter Nachrichten | kicker
1 min.
Enis Redzepi jubelt für den VfB Stuttgart @Maxppp

Sieben Spiele absolvierte Enis Redzepi in der noch jungen Saison bislang für die U19 des VfB Stuttgart. Die bärenstarke Ausbeute des Mittelstürmers: zwölf Treffer. Auch beim gestrigen Auftakt der UEFA Youth League gegen Viking Stavanger (5:0) knipste der 18-Jährige dreimal.

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Klar, dass der VfB ein solches Talent binden will. Und das ist jetzt offenbar gelungen. Wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ vermelden, hat Redzepi einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn bis 2028 an die Schwaben bindet. Zudem gibt es die Verlängerungsoption für eine weitere Saison.

Der ‚kicker‘ vergleicht Redzepi bereits mit einem der besten VfB-Stürmer der Vereinsgeschichte. Laut dem Fachblatt erinnert der albanische U19-Nationalspieler mit seiner Robustheit und Flexibilität im Abschluss an Mario Gómez.

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Debüt in der dritten Liga

Genau wie der 78-fache deutsche A-Nationalspieler durchläuft Redzepi die VfB-Jugend und könnte bald regelmäßig im Drittligateam an den Profifußball herangeführt werden. Sein Debüt dort feierte er am vergangenen Sonntag als Joker beim Sieg gegen die Würzburger Kickers (2:1).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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