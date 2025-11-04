Bestätigt: Traum-Angebot für Roque im Anflug

Angreifer Vitor Roque wird in Europa immer begehrter. Nachdem erst kürzlich das Interesse von Manchester United am 20-Jährigen bekannt wurde, meldet sich jetzt auch dessen Berater André Curry zu Wort und bestätigt gegenüber ‚Globo Esporte‘: „Es gab bereits ein Angebot aus der arabischen Welt über 35 Millionen Euro, das nicht interessant war, und jetzt wird ein Angebot in Höhe von 50 Millionen aus der Premier League eintreffen.“

Um welchen Verein es sich dabei handelt, ließ Curry nicht durchblicken, die Red Devils sollen es allerdings nicht sein. Zudem habe Roque derzeit auch noch nicht den Drang, Palmeiras schnell zu verlassen. Erst vor einem halben Jahr kehrte der Rechtsfuß für 25,5 Millionen Euro in seine Heimat zurück, nachdem er sich weder beim FC Barcelona noch bei seiner Leihe zu Real Betis hatte durchsetzen können. Für die Länderspiele im November wurde Roque erstmals nach zweieinhalb Jahren wieder für die brasilianische Nationalmannschaft berufen.