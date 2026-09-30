Der Wechsel von Bryan Zaragoza zum FC Bayern wird in der Geschichte des Rekordmeisters wohl immer als Flop abgestempelt werden. Im Winter 2024 war der Flügelstürmer vom FC Granada in die bayerische Landeshauptstadt gekommen, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Es folgten mehrere Leihgeschäfte. Gegenüber ‚Cadena SER‘ bezieht der Profi, der offiziell noch bei den Münchnern unter Vertrag steht, Stellung.

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Dass es ihn nach Deutschland verschlug, sei nicht alternativlos gewesen. Neben den Bayern hatte auch der FC Barcelona beim Rechtsfuß angeklopft. „Es gab tatsächlich die Möglichkeit, dass ich zum Barça wechsle. Es gab Kontakte“, bestätigt Zaragoza dem spanischen Radiosender. Eines seiner besten Spiele hatte der Dribbler damals ausgerechnet gegen die Katalanen gemacht. Anschließend hinterlegten die Verantwortlichen von Barcelona ihr Interesse.

Schwieriger Transfer zum FC Bayern

Da hatte Barça jedoch die Rechnung ohne die Bayern gemacht. Per Leihe mit Kaufoption schnappte der Bundesliga-Primus zu. Auch wenn sein Wechsel nach München nicht von Erfolg gekrönt war, bereut Zaragoza diesen Schritt nicht: „Es war ein wichtiger Schritt. […] Ich war 20 Jahre alt und hatte meine Komfortzone noch nie verlassen – die Sprache, das Klima.“ Für den damaligen Youngster eine aufregende Zeit: „Es hat mich sehr viel gelehrt. Ich werde es niemals bereuen.“

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Sein erstes Aufeinandertreffen mit dem Starensemble der Bayern hat Zaragoza derweil noch gut in Erinnerung. „Ich saß am Tisch und dachte, ich wäre im Videospiel FIFA. Ich sah Neuer, Kimmich … und ich komme vom Fußballspielen aus dem Viertel.“ Schnell wurde jedoch klar, dass der Schritt zum FCB für Zaragoza zu früh kam. Auf Leihbasis schloss sich der Angreifer CA Osasuna, Celta Vigo, der AS Rom und aktuell Espanyol Barcelona an.

Zukunft trotzdem in Barcelona?

Espanyol besitzt nun eine Kaufoption für den Offensivspieler. Seine Zeit bei den Bayern könnte dementsprechend trotz eines bis 2029 datierten Arbeitsvertrags schon im kommenden Sommer enden. Aktuell konzentriert sich Zaragoza aufs Wesentliche: „Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich glücklich sein und genießen kann. Wenn ich Spaß habe, bringe ich auch meine Leistung.“

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Auf dem Konto stehen für den Dribbler jedoch nur 137 Spielminuten in vier Einsätzen in La Liga. Eine Torbeteiligung ist ihm dabei noch nicht gelungen. Der Spanier fühlt sich aber mit steigender Spielzeit immer wohler: „Jedes Mal geht es besser.“ Damit Espanyol am Saisonende die Kaufoption zieht, muss Zaragoza aber sicher noch einen Gang hochschalten.