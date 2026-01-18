Bayern-Gerüchte um El Mala nur „Stuss“?

Der FC Bayern befasst sich nach Angaben von Max Eberl weniger konkret mit Said El Mala (19) als allgemein berichtet. Auf Nachfrage von ‚Bild Sport‘ auf ‚Welt TV‘, ob man sich bereits ausdrücklich nach der möglichen Ablöse für den Außenstürmer beim 1. FC Köln erkundigt habe, antwortet Sportvorstand Max Eberl, dies sei „Stuss“.

Dennoch sei er natürlich sehr gut informiert über den Werdegang des pfeilschnellen Rechtsfußes, der in seinen 18 Bundesligaspielen für den FC schon sieben Treffer und drei Vorlagen beigesteuert hat: „Ich kenne ihn relativ gut, weil er aus der Gladbacher Jugend kommt und ich mich erkundigen musste, ob ich ihn weggeschickt hatte. Deswegen habe ich seinen Werdegang auch nachgelesen.“ Und weiter: „Es könnte sein, dass ich da noch Sport-Vorstand bei Gladbach war. Ich möchte aber sagen, dass ich mit den Entscheidungen in der U13 und U14 nichts zu tun hatte.“ Klar ist: Beim FC Bayern steht die Personalie ungeachtet der Eberl-Aussagen hoch im Kurs, alles andere wäre fahrlässig.