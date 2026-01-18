Menü Suche
Kommentar 22
Bundesliga

Bayern-Gerüchte um El Mala nur „Stuss“?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild Sport
1 min.
Said El Mala guckt bedröppelt drein @Maxppp

Der FC Bayern befasst sich nach Angaben von Max Eberl weniger konkret mit Said El Mala (19) als allgemein berichtet. Auf Nachfrage von ‚Bild Sport‘ auf ‚Welt TV‘, ob man sich bereits ausdrücklich nach der möglichen Ablöse für den Außenstürmer beim 1. FC Köln erkundigt habe, antwortet Sportvorstand Max Eberl, dies sei „Stuss“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch sei er natürlich sehr gut informiert über den Werdegang des pfeilschnellen Rechtsfußes, der in seinen 18 Bundesligaspielen für den FC schon sieben Treffer und drei Vorlagen beigesteuert hat: „Ich kenne ihn relativ gut, weil er aus der Gladbacher Jugend kommt und ich mich erkundigen musste, ob ich ihn weggeschickt hatte. Deswegen habe ich seinen Werdegang auch nachgelesen.“ Und weiter: „Es könnte sein, dass ich da noch Sport-Vorstand bei Gladbach war. Ich möchte aber sagen, dass ich mit den Entscheidungen in der U13 und U14 nichts zu tun hatte.“ Klar ist: Beim FC Bayern steht die Personalie ungeachtet der Eberl-Aussagen hoch im Kurs, alles andere wäre fahrlässig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (22)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
FC Bayern
Saïd El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
FC Bayern Logo FC Bayern München
Saïd El Mala Saïd El Mala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert