Harte Vorwürfe: Neymar droht WM-Aus

Die Sorgen um Neymar werden in Brasilien immer größer. Wie unter anderem ‚Globo Esporte‘ berichtet, ist das vorzeitige WM-Aus für den 34-Jährigen durchaus möglich. Der Offensivspieler werde aktuell unter großer Geheimhaltung in einem Krankenhaus weiter untersucht, für die beiden Testspiele gegen Panama (31. Mai) und Ägypten (7. Juni) stehe er voraussichtlich nicht zur Verfügung.

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Der brasilianische Verband CBF erhebt derweil Vorwürfe gegen Neymars Klub FC Santos, der seinem Star ein einfaches Ödem attestiert und am Tag der Nominierung in der vergangenen Woche schriftlich bestätigt hatte, dass der Rechtsfuß normal trainieren könne.

Update (14:49 Uhr): Weitere Tests haben ergeben, dass Neymar zwei bis drei Wochen fehlen wird. Neben den Testspielen könnte er auch das WM-Auftaktspiel gegen Marokko verpassen.

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Sollten sich die Befürchtungen bei den Untersuchungen bestätigen, könnte Trainer Carlo Ancelotti noch reagieren. Die endgültige Kaderliste muss erst am kommenden Montag übermittelt werden. Schon unmittelbar nach der Nominierung wurde über die Personalie Neymar heiß diskutiert, immerhin entschied sich Ancelotti für den Altstar und gegen João Pedro (24/FC Chelsea) und Antony (26/Real Betis).