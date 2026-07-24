Otamendi macht Schluss

Nach 139 Länderspielen beendet Nicolás Otamendi seine Nationalmannschaftskarriere. Das vermeldet der 38-jährige Innenverteidiger via Instagram. „Ich verabschiede mich mit der Gewissheit, alles gegeben zu haben. Ich habe nie auch nur einen Tropfen Kraft geschont, nie aufgehört zu glauben und nie aufgehört, dieses Trikot als die größte Ehre meines Lebens zu empfinden“, schreibt der Argentinier.

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2022 wurde Otamendi mit der Albiceleste Weltmeister, in diesem Jahr scheiterte man im Finale gegen Spanien (0:1 n.V.). Auf Vereinsebene ist der Rechtsfuß noch für River Plate aktiv, steht dort bis Ende 2027 unter Vertrag.