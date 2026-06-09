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2. Bundesliga

Nürnberg: 16-Tore-Knipser beim Medizincheck

von Fabian Ley - Quelle: Clubfokus | Bild
1 min.
Sigurd Haugen beim Training von 1860 München @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg steht kurz vor der Verpflichtung von Sigurd Haugen. Wie ‚Clubfokus‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, weilt der 1,87 Meter große Mittelstürmer bereits in Nürnberg, um am heutigen Dienstag den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der 28-Jährige kommt von 1860 München zu den Franken.

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Aufgrund des Zwangsabstiegs der Löwen in die Regionalliga müssen die Nürnberger dem Vernehmen nach trotz eines ursprünglich noch bis 2027 datierten Vertrags keine Ablöse zahlen. Haugen war in der abgelaufenen Drittliga-Saison mit 16 Treffern der mit Abstand beste Torschütze seines Klubs. Auch Holstein Kiel, Dynamo Dresden und der Karlsruher SC sollen Interesse am Norweger bekundet haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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