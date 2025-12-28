Klare Wechsel-Tendenz bei ter Stegen

Weil beim FC Barcelona kein Vorbeikommen an Joan García (24) ist, wird Marc-André ter Stegen (33) im Januar wohl den Hut nehmen. Immer deutlicher zeichnet sich inzwischen ein Abnehmer für den deutschen Torhüter ab.

Die katalanische ‚Sport‘ berichtet, dass der FC Girona der große Favorit auf die Verpflichtung des ehemaligen Gladbachers ist. Das Verhältnis des derzeitigen Tabellen-18., immerhin gesegnet mit vielen Millionen aus der City Football Group, zu den Barça-Bossen sei hervorragend, sodass an dieser Stelle durchaus mit einer Einigung zu rechnen sei.

Die Forderung von Julian Nagelsmann ist klar: Ter Stegen muss unbedingt Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer eine realistische Chance auf einen Stammplatz zu haben. Eigentlich will der Routinier nicht wechseln, eine echte Wahl hat er aber nicht.