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Ligue 1

Nach Zusage: Kolo Muani-Verhandlungen gestartet

von Julian Jasch - Quelle: Gazzetta dello Sport | Fabrizio Romano
Randal Kolo Muani im Porträt @Maxppp

Juventus Turin hat die Verhandlungen mit Paris St. Germain aufgenommen, um einen Transfer von Randal Kolo Muani (27) abzuwickeln. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ und Fabrizio Romano berichten von entsprechenden Gesprächen zwischen den Klubs. PSG ruft, so ist zu vernehmen, rund 40 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer auf.

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Kolo Muani selbst hat der Alten Dame schon zugesagt. Für eine Italien-Rückkehr wäre der Franzose sogar dazu bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen. Schon in der Rückrunde 2025 war der Ex-Frankfurter für Juve aktiv, in der abgelaufenen Spielzeit kam er leihweise für Tottenham Hotspur zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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