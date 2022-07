Neuer Klub für Johnstone

Crystal Palace hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Sam Johnstone (29) kommt ablösefrei von West Bromwich Albion. Der dreifache englische Nationalspieler unterschreibt einen bis 2026 datierten Vierjahresvertrag.

Johnstone stammt aus der Jugend von Manchester United und fand nach mehreren Leihen bei West Brom eine permanente sportliche Heimat. Nach vier Jahren bei den Baggies macht er nun den nächsten Karriereschritt.

