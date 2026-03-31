Bayern denkt an Heuer Fernandes

Beim FC Bayern könnte sich im Sommer das Torwartkarussell drehen. Die Zukunft von Manuel Neuer (40) wird sich wohl erst in ein paar Wochen klären, was mit Alexander Nübel (29) und Daniel Peretz (25) nach ihrer Rückkehr nach München passiert, steht ebenso in den Sternen. Logisch, dass sich die Bayern auf dem Transfermarkt auch nach Torhütern umschauen.

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Dabei haben die Münchner Gefallen an Daniel Heuer Fernandes (33) gefunden, berichtet die ‚Sport Bild‘. Sollte Neuer nicht verlängern und seine Karriere beenden, möchte der Rekordmeister einen erfahrenen Keeper holen, der Jonas Urbig (22) als Ersatzmann den Rücken freihält. Die Vertragssituation des Torhüters vom Hamburger SV spielt dem Bundesligaprimus dabei in die Karten. Auch Vereine aus dem Ausland sollen angeklopft haben.

Bisher konnten sich Heuer Fernandes und der HSV noch nicht auf eine Verlängerung über 2027 hinaus einigen. Heißt: Nur im Sommer könnten die Rothosen eine Ablöse einstreichen. Scheitern die Gespräche und eine Einigung auf einen neuen Vertrag bleibt aus, wären die Hamburger dem Bericht zufolge dazu bereit, ihren Stammkeeper zu verkaufen.

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Zuletzt gab es auch schon Gerüchte zu Oliver Baumann und den Bayern. Der 35-Jährige von der TSG Hoffenheim steht an der Säbener Straße wohl auch dem Zettel. Mit einem Vorstoß – sei es bei Heuer Fernandes oder bei Baumann – ist aber wohl erst dann zu rechnen, wenn Klarheit bei Neuer herrscht.