Immerhin eine gute Nachricht für Kvaratskhelia

Paris St. Germain hält an seinen Plänen mit Khvicha Kvaratskhelia fest. Wie ‚RMC‘ berichtet, will der Champions League-Sieger die bereits weit fortgeschrittenen Verhandlungen zur Vertragsverlängerung bis 2032 trotz des heute festgestellten Kreuzbandrisses beim Georgier zum Abschluss bringen.

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Kvaratskhelia wird monatelang ausfallen und dennoch wohl bald zu einem der Topverdiener im französischen Starensemble aufsteigen. Im Januar 2025 war der heute 25-jährige Linksaußen für 80 Millionen Euro Ablöse von der SSC Neapel zu PSG gekommen.