Arsenal verleiht Balogun

Der FC Arsenal verleiht Folarin Balogun bis zum Saisonende an den FC Middlesbrough. Wie ‚Sky Sports‘ vermeldet, wird der 20-jährige Mittelstürmer am heutigen Dienstag zum Medizincheck beim englischen Zweitligisten erwartet. An Arsenal ist Balogun noch bis 2025 gebunden.

Das Eigengewächs der Gunners kam in dieser Saison in vier Pflichtspielen für die Profis zum Einsatz. In seinen elf Einsätzen für die U23 schoss Balogun 13 Tore. Im September debütierte der Rechtsfuß für Englands U21, spielberechtigt ist Balogun auch für die USA.