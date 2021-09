Real Madrid: Ancelotti überrascht von Camavinga

Carlo Ancelotti ist angetan von Neuzugang Eduardo Camavinga. Auf einer Pressekonferenz sagte der Trainer von Real Madrid: „Wir alle kannten seine technischen und physischen Qualitäten. Aber er bringt auch seine Persönlichkeit auf das Feld. Das ist etwas, mit dem ich nicht rechnete.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Camavinga, der am Deadline Day für 31 Millionen Euro von Stade Rennes kam, sei „ein Spieler, der Vertrauen in seine Fähigkeiten hat“. In seinen ersten beiden Spielen für die Königlichen erzielte der 18-jährige Mittelfeldspieler ein Tor und bereitete ein weiteres vor.