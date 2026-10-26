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Ballon d’Or: Mbappé bekommt grünes Licht

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Kylian Mbappé freut sich über ein Tor @Maxppp

Kylian Mbappé (27) wird heute zur Bekanntgabe des Ballon d’Or reisen. Unabhängig vom Ergebnis habe der Superstar von seinem Klub Real Madrid grünes Licht für seine Anwesenheit bekommen, berichtet Fabrizio Romano.

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Dies war je nach Ausgang der Verleihung nicht selbstverständlich, blickt man zurück auf 2024, als die Königlichen geschlossen die Anreise verweigerten, weil statt Vinicius Junior (26) Konkurrent Rodri (30) den Preis verliehen bekam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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