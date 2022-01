Paderborn verpflichtet Muslija

Der SC Paderborn rüstet sich für die Rückrunde. Wie der Zweitligist verkündet, wechselt Florent Muslija von Hannover 96 zum SCP07. Eine Ablöse wird für den 23-jährigen Offensivspieler nicht fällig. Er unterschreibt bis 2023.

„Florent ist ein Spielgestalter, der über Erfahrung in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga verfügt. Mit seiner Kreativität erhöht er die Möglichkeiten in unserem Kader. Wir freuen uns darauf, dass Florent in Paderborn neuen Schwung in seine Karriere bringen möchte“, so Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.