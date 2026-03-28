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Neuer Job? Terzic äußert sich

von Dominik Sandler - Quelle: RTL
1 min.
Edin Terzic applaudiert den BVB-Fans zu @Maxppp

Der ehemalige Dortmund-Trainer Edin Terzic lässt sich bezüglich seines nächsten Trainerjobs nicht in die Karten schauen. Bei ‚RTL‘ sagte der 43-Jährige: „Ich kommentiere keine Gerüchte mehr – egal, ob etwas Wahres dran ist oder nicht. Das habe ich in der Vergangenheit nicht getan und werde ich auch in Zukunft nicht tun.“ Terzic ist der Topkandidat auf das Traineramt bei Athletic Bilbao.

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Im Baskenland verabschiedet sich Ernesto Valverde im Sommer, deshalb läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Auch Andoni Iraola vom AFC Bournemouth ist im Gespräch. Wer am Ende in Bilbao übernimmt, hängt auch von den dort anstehenden Wahlen ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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