FIFA-Weltfußballer 2021: Lewandowski & Haaland dabei

Alljährlich kürt die FIFA ihren jeweils besten Spieler, Trainer und Torhüter. Anwärter auf den The Best Award sind in diesem Jahr die beiden Bundesliga-Topstürmer Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund und Robert Lewandowski (33) vom FC Bayern.

Letztgenannter gilt nach seinem Bundesliga-Rekord mit 41 Toren in der Spielzeit 2020/21 als großer Favorit auf die begehrte Einzeltrophäe. Doch Lewandowski sieht sich nicht nur Haalands Konkurrenz ausgesetzt, sondern muss auch Weltklasse-Leute wie Kylian Mbappé (22), Cristiano Ronaldo (36) und Lionel Messi (34) ausstechen.

Bei den Trainern mischen in diesem Jahr mit Bundestrainer Hansi Flick und Thomas Tuchel vom Champions League-Sieger FC Chelsea zwei Deutsche mit. Bei den Torhütern wiederum ist einmal mehr DFB-Kapitän Manuel Neuer (35) in der Endverlosung und kann sich gute Chancen ausrechnen, die Trophäe zu gewinnen.

FIFA-Weltfußballer 2021:

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (FC Chelsea)

N’Golo Kanté (FC Chelsea)

Robert Lewandowski (FC Bayern)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (FC Barcelona/Paris St. Germain)

Neymar (Paris St. Germain)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

FIFA-Welttrainer 2021:

Antonio Conte (Inter Mailand/Tottenham Hotspur)

Hansi Flick (FC Bayern)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Italien)

Lionel Scaloni (Argentinien)

Diego Simeone (Atlético Madrid)

Thomas Tuchel (FC Chelsea)

FIFA-Welttorhüter 2021: