Barça-Abschied: Baldé war sauer auf „einige Leute“

Keita Baldé hätte in früheren Jahren beim FC Barcelona einen Profivertrag unterzeichnen können. Im Interview mit ‚France Football‘ erläutert der 25-Jährige, weswegen er sich dagegen entschied: „Normalerweise unterschreibt ein Kind den Barça-Vertrag sofort. Ich habe nein gesagt. Ich sagte ihnen, dass ich ohne sie weitermachen würde. Dass ich vielleicht irgendwann wieder zurückkommen werde. Ich brauchte etwas anderes. Damals war ich wütend auf den Klub. Der Verein hatte mir alles gegeben. Ich war ihr Kind. Ich hatte über 300 Tore im Jugendfußball erzielt. Aber ich mochte nicht, wie sich einige Leute verhielten.“

Baldé wurde in der berühmten Jugendabteilung der Katalanen ausgebildet. Als 16-Jähriger entschied sich der Senegalese für den Wechsel in die U19 von Lazio Rom. Bei den Biancocelestis schaffte er dann den Sprung in den Profifußball. Rund 30 Millionen Euro legte die AS Monaco 2017 auf den Tisch, um den Flügelstürmer vom italienischen Hauptstadtklub loszueisen. Sein Vertrag bei den Monegassen ist noch bis 2022 datiert.