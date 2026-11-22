Paris St. Germain muss in den nächsten Monaten auf Desiré Doué (21) verzichten. Wie der Champions League-Sieger mitteilt, hat sich der Offensivstar beim gestrigen 3:2-Sieg gegen den OGC Nizza einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen.

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Doué soll noch im November operiert werden. In der aktuellen Saison kam der Franzose in 15 Einsätzen auf zehn Scorerpunkte (sechs Tore, vier Assists), auch gestern erzielte er einen Treffer.