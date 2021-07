Spurs leihen Keeper Gollini

Tottenham Hotspur verstärkt sich auf der Torhüter-Position. Von Atalanta Bergamo leiht der englische Spitzenklub den Italiener Pierluigi Gollini für eine Saison aus. Für den Anschluss sichern sich die Spurs zudem eine Kaufoption.

Der 26-jährige Gollini war in der vergangenen Spielzeit Stammkeeper bei Atalanta. In London trifft er nun auf Platzhirsch Hugo Lloris, der bislang keine Anstalten macht, seinen langjährigen Arbeitgeber zu verlassen.

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.