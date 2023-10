Nach Clásico-Pleite: Gündogan holt zum Rundumschlag aus

Ilkay Gündogan schmeckt die Derby-Niederlage gegen Real Madrid überhapt nicht. In einer Medienrunde nach dem Prestigeduell gab sich der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zunächst zurückhaltend: „Ich will ehrlich sein, aber ohne zu überdrehen, weil ich nichts sagen will, dass ich nicht sagen sollte.“

Dann platzte es aber doch aus dem 33-Jährigen heraus: „Ich komme aus der Umkleidekabine und natürlich sind die Leute enttäuscht, aber nach einem wichtigen Spiel und einem negativen Ergebnis würde ich gerne mehr Wut und Enttäuschung sehen. […] Es muss mehr Emotionen geben, wenn man verliert.“

Gündogan kritisiert allerdings nicht nur seine Kollegen, sondern nimmt auch sich selbst in die Pflicht: „Ich bin nicht hierher gekommen, um diese Art von Spielen zu verlieren oder zuzulassen, dass sich solche Lücken auftun. Als erfahrener Spieler habe ich auch die Verantwortung, der Mannschaft nicht zu erlauben, so zu denken. Wir brauchen Widerstand.“

Real distanziert sich

Aktuell belegen Barça und der Sommer-Neuzugang von Manchester City in La Liga den dritten Tabellenplatz. Der Abstand auf den FC Girona und Real Madrid, die beide 28 Zähler auf dem Konto haben, beträgt vier Punkte.

Zudem sitzt Atlético Madrid den Katalanen im Nacken. Der Verein um Trainer Diego Simeone hat zwei Partien weniger als der amtierende Meister auf dem Buckel, liegt jedoch nur zwei Punkte hinter Barcelona.

Auch Gündogan weiß um die momentane Situation und konstatierte: „Wir müssen in dieser Hinsicht einen großen Schritt machen, denn wenn wir es nicht tun, werden Real Madrid und sogar Girona davonziehen.“