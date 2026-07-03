Arsenal baggert an WM-Star

Schnappt sich der FC Arsenal einen Innenverteidiger von der Konkurrenz? Laut dem ‚Telegraph‘ strecken die Gunners die Fühler nach dem englischen Nationalspieler Ezri Konsa (27) aus, der bei der WM bislang noch keine Minute verpasst hat. Aston Villa taxiere seinen Wert allerdings auf rund 70 Millionen Euro, Arsenal sei das aktuelle Preisschild zu hoch. Der ‚Daily Mail‘ zufolge halten die Nordlondoner eine Summe von knapp über 40 Millionen Euro für realistischer.

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Konsa war 2019 für etwa 13 Millionen Euro vom FC Brentford zu Villa gewechselt und etablierte sich in den vergangenen Jahren zu einem der beständigsten Abwehrspieler der Premier League. Sein Vertrag beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison läuft noch bis 2028. Neben Konsa steht mit Offensivstar Morgan Rogers (23) ein weiterer Leistungsträger der Villans auf Arsenals Wunschzettel.