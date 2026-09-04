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Süper Lig

Fener wickelt Söyüncü-Abgang ab

von Daniel del Federico - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu | Ertan Süzgün
1 min.
Caglar Söyüncü (r.) im Zweikampf @Maxppp

Ex-Freiburger Caglar Söyüncü steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Corum FK. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat der Süper Lig-Aufsteiger eine Einigung mit dem Innenverteidiger erzielt. Ertan Süzgün führt aus, dass der 30-Jährige bereits den Medizincheck absolviert hat und lediglich die finale Unterschrift aussteht.

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Söyüncü war im Sommer 2024 nach einem erfolgreichen Leihjahr für 8,5 Millionen Euro von Atlético Madrid fest zu Fenerbahce gewechselt und bestritt seitdem 75 Pflichtspiele für den türkischen Spitzenklub. In der vergangenen Spielzeit wurden die Einsatzminuten des türkischen Nationalspielers knapper. Einen Nachfolger hat Fener schon gefunden: Laut Sabuncuoglu wechselt Adil Demirbag (28) für rund drei Millionen Euro von Konyaspor zu den gelben Kanarienvögeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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