Beim VfB Stuttgart könnte es im Januar zu personellen Veränderungen kommen. Die Schwaben planen offenbar, etwas Luft im Kader zu schaffen und zwei Akteure abzugeben.

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Nach Informationen des ‚kicker‘ sind Leonidas Stergiou (24) und Ameen Al-Dakhil (24) Kandidaten für einen Abgang im Winter. Beiden Verteidigern blieb der Durchbruch seit dem Wechsel zum VfB vergönnt.

Stergiou, der in der Bundesliga bislang nur bei der 1:5-Niederlage in München für 16 Minuten zum Einsatz kam, liebäugelt mit einer Rückkehr in die Schweiz.

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Auch Al-Dakhil hat bei den Schwaben kaum Aussicht auf Spielzeit und wurde lediglich beim 4:2-Auswärtssieg gegen Leverkusen in der Schlussphase eingewechselt. Bereits im Sommer fanden Gespräche zwischen dem 24-jährigen Belgier und Hull City statt, die allerdings erfolglos verliefen.