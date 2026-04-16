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Premier League

Arsenal will ablösefreien Verteidiger

von Daniel del Federico - Quelle: The Telegraph
Oscar Mingueza hat die Haare schön @Maxppp

Der FC Arsenal hat ein Auge auf Oscar Mingueza geworfen. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, zeigen die Gunners Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des 26-Jährigen. Aston Villa, Fulham und Juventus Turin beschäftigen sich ebenfalls mit dem Abwehrspieler.

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Mingueza war im Sommer 2022 vom FC Barcelona nach Vigo gewechselt und hatte damals einen Vierjahresvertrag unterschrieben, dessen Laufzeit nun endet. Der vierfache spanische Nationalspieler sucht eine neue Herausforderung und könnte diese in der Premier League finden. Beim FC Arsenal könnte der Rechtsfuß den Kaderplatz von Ben White (28) einnehmen, der in der englischen Hauptstadt vor einer ungewissen Zukunft steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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