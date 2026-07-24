Rocco Reitz (24/RB Leipzig)

Der Mittelfeldmann ging für 20 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu RB Leipzig. Ein Transfer, den auch Klopp in seiner Ex-Funktion als Fußballchef bei Red Bull abgesegnet haben dürfte. Reitz ist laufstark, dynamisch und geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Ein Profil, das es im DFB-Team aktuell so nicht gibt. Aber: Nach einem schweren Infekt im Mai muss sich der Rechtsfuß erstmal in Bestform bringen.

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Vitaly Janelt (28/FC Brentford)

Auch das klare Sechserprofil, das der körperbetonte Janelt mitbringt, fehlte im DFB-Kader bei der WM. Der Linksfuß ist seit Jahren Stammkraft in der Premier League, die Klopp bekanntlich bestens kennt.

Merlin Röhl (24/FC Everton)

Groß, schnell, technisch stark, guter Schuss: Röhl bringt eigentlich alles mit. Dafür verläuft seine Spätstarterkarriere bislang ordentlich, aber nicht großartig. Immerhin: Zum Ende der vergangenen Saison sicherte er sich einen Stammplatz in Everton – als rechter Mittelfeldspieler. Eigentlich ist der gebürtige Berliner aber irgendetwas zwischen Achter und Zehner.

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Philipp Treu (25/SC Freiburg)

Aus seinen 1,73 Metern holt der Rechtsverteidiger stets aller heraus. Treu steht für höchste Intensität – das mag Klopp. Hinten rechts gibt es zudem seit Jahren eine große Vakanz. Erst recht, wenn Joshua Kimmich zurück ins Mittelfeld wechseln sollte.

Dzenan Pejcinovic (21/VfL Wolfsburg)

Alle 148 Minuten traf Pejcinovic in der vergangenen Saison für einen Absteiger. Daher will der VfB Stuttgart den gebürtigen Münchner kaufen. Bestätigt Pejcinovic dort seine gute Tendenz, ist der Weg ins DFB-Team kurz. Schließlich gab es im WM-Kader keinen echten Neuner, wie es der 1,90 Meter große Linksfuß ist.