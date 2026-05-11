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Offiziell Weltmeisterschaft

Mit Dzeko und Co.: Bosnien gibt finalen WM-Kader bekannt

von Martin Schmitz - Quelle: nfsbih.ba
1 min.
Der bosnische Nationaltrainer Sergej Barbarez mit Altstar Edin Dzeko @Maxppp

Der Fußballverband von Bosnien-Herzegowina hat überraschend früh den finalen Kader für die Weltmeisterschaft im Sommer veröffentlicht. Im 26 Mann starken Aufgebot stehen neben den Schalkern Edin Dzeko (40/148 Länderspiele) und Nicola Katic (29, 15 Länderspiele) mit Keeper Nikola Vasilj (30/25 Länderspiele) vom FC St. Pauli, Stuttgarts Ermedin Demirovic (28/38 Länderspiele), Gladbachs Haris Tabakovic (31/zehn Länderspiele) und Dzenis Burnic (27/18 Länderspiele) vom Karlsruher SC vier weitere Deutschland-Legionäre im Aufgebot. Dazu kommt der gebürtige Kölner Kerim Alajbegovic (18/acht Länderspiele), der im Juli per Rückkaufklausel zu Bayer Leverkusen zurückkehrt.

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NFS BIH
Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

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Bosnien ist einer von vier WM-Debütanten. Die Mannschaft von Nationaltrainer und Ex-Bundesligaprofi Sergej Barbarez trifft in Gruppe B auf Co-Gastgeber Kanada, Katar und die Schweiz. Kapitän und Anführer ist Routinier Dzeko, der in der Rückrunde maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Schalker hatte und nach seiner Schulterverletzung rechtzeitig fit wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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