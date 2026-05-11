Mit Dzeko und Co.: Bosnien gibt finalen WM-Kader bekannt

Der Fußballverband von Bosnien-Herzegowina hat überraschend früh den finalen Kader für die Weltmeisterschaft im Sommer veröffentlicht. Im 26 Mann starken Aufgebot stehen neben den Schalkern Edin Dzeko (40/148 Länderspiele) und Nicola Katic (29, 15 Länderspiele) mit Keeper Nikola Vasilj (30/25 Länderspiele) vom FC St. Pauli, Stuttgarts Ermedin Demirovic (28/38 Länderspiele), Gladbachs Haris Tabakovic (31/zehn Länderspiele) und Dzenis Burnic (27/18 Länderspiele) vom Karlsruher SC vier weitere Deutschland-Legionäre im Aufgebot. Dazu kommt der gebürtige Kölner Kerim Alajbegovic (18/acht Länderspiele), der im Juli per Rückkaufklausel zu Bayer Leverkusen zurückkehrt.

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Bosnien ist einer von vier WM-Debütanten. Die Mannschaft von Nationaltrainer und Ex-Bundesligaprofi Sergej Barbarez trifft in Gruppe B auf Co-Gastgeber Kanada, Katar und die Schweiz. Kapitän und Anführer ist Routinier Dzeko, der in der Rückrunde maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Schalker hatte und nach seiner Schulterverletzung rechtzeitig fit wurde.