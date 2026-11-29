Alonso plant Tauschdeal

Bereits seit einiger Zeit hat der FC Chelsea die Fühler nach Fermín López vom FC Barcelona ausgestreckt. Cheftrainer Xabi Alonso würde den Mittelfeldspieler gerne verpflichten, allerdings hält Barça-Coach Hansi Flick den 23-Jährigen für unverzichtbar. Nun könnte der Alonso einen neuen Anlauf starten. Nach Informationen von ‚El Nacional‘ ziehen die Blues einen Tauschdeal mit Estêvão in Betracht, der wiederum in Barcelona auf dem Zettel steht.

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Der 19-jährige Flügelspieler, der 2025 für 34 Millionen Euro plus Boni von Palmeiras zu Chelsea wechselte, kommt bei den Londonern bislang nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. In der laufenden Premier League-Saison kam der Brasilianer neunmal zum Einsatz, zweimal von Beginn an. Fermín López dagegen zählt zu den wichtigsten Spielern im Offensivverbund des FC Barcelona. In zwölf Ligaspielen gelangen dem Spanier acht Tore und fünf Vorlagen. Angesichts dieser Zahlen und der Bedeutung des Offensivspielers für das Barça-System ist es doch eher fraglich, ob es zu einem solchen Deal kommt, zumal Estêvão nicht dieselbe Position wie Fermin abdecken würde.

Niederlage wegen Mourinho?

Nach zehn Pflichtspielsiegen in Folge hat Real Madrid am gestrigen Samstag vor heimischer Kulisse mit 1:2 gegen Deportivo Alavés verloren. Spanische Medien schieben die Schuld José Mourinho und Vinícius Júnior (26) in die Schuhe. Journalist Julio Maldonado sagt: „Mourinho hat es nicht gewagt, Vinicius auszuwechseln, und es war ein Fehler, Arda Güler durch Espi zu ersetzen.“ ‚Cadena COPE‘-Experte Poli Rincon: „Wir haben verloren, weil Mourinho es so wollte, weil er eine Mannschaft zusammengestellt hat, von der er wusste, dass sie nicht funktionieren würde.“

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Vini dürfe nach Rincons Ansicht „nicht in der Startelf stehen, das habe ich schon 10.000 Mal gesagt. Ich bedaure, dass Mourinho stur darauf besteht, Vinicius wieder einzusetzen, auch wenn das bedeutet, weiterhin Punkte zu verlieren.“ Die ‚Marca‘ schreibt: „Der Vinicius-Effekt hat nicht funktioniert. Er wurde in der Startelf gelassen und wurde am Ende ausgepfiffen, weil er nichts zustande brachte.“ Neuzugang Yan Diomande (20), der in den vergangenen Wochen oft überzeugt hatte, wurde dagegen nur eingewechselt.