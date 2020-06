Real intensiviert Gespräche mit Camavinga

Real Madrid will bei Wunschspieler Eduardo Camavinga Nägel mit Köpfen machen. Wie ‚RMC‘ berichtet, intensivieren die Königlichen derzeit die Gespräche mit der Seite des hochtalentierten Mittelfeldspielers von Stade Rennes. Die Verpflichtung des 17-Jährigen genieße Priorität im Bernabéu.

Camavinga absolvierte in der laufenden Saison schon 36 Pflichtspiele für Rennes und trug dabei maßgeblich dazu bei, dass der Klub aus der Bretagne in der abgebrochenen Ligue 1-Saison Platz drei erreichte und somit in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein wird. Rennes möchte sein Juwel am liebsten noch ein Jahr halten. Denkbar ist auch ein Verkauf an Real und eine Rückleihe sofort im Anschluss.